برلمانى: مجلس النواب انتصر للعمال فى عيدهم بعدد من القوانين

قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مجلس النواب انتصر للعمال فى عيدهم من خلال إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

أشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي يعطى الحق للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.

كما أوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، وننتظر إرساله إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته وإقراره.

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الأحد 1 مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة لجميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال .

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ في نص برقية التهنئة:"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى التهاني الطيبة وأصدق التمنيات القلبية بمناسبة عيد العمال".

داعيًا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ، لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء و الخير.

وفقكم الله وسدد على طريق النصر والحق خطاكم ، وكل عام وفخامتكم وعمال مصر الشرفاء بخير.