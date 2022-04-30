عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مجلس النواب انتصر للعمال فى عيدهم بعدد من القوانين

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان

قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مجلس النواب انتصر للعمال فى عيدهم من خلال إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

أشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي يعطى الحق للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.

كما أوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، وننتظر إرساله إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته وإقراره.

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الأحد 1 مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة لجميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى  بمناسبة عيد العمال .

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ في نص برقية التهنئة:"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم  بأسمى التهاني الطيبة وأصدق التمنيات القلبية بمناسبة عيد العمال". 

داعيًا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ، لإيمانهم الصادق بقيمة العمل  في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن  كي  تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء  و الخير.   

وفقكم الله وسدد على طريق النصر والحق خطاكم ، وكل عام وفخامتكم  وعمال مصر الشرفاء  بخير.

قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي مجلس النواب حق التنظيم النقابي مشروع قانون العمل الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

ترشيحاتنا

إصابة جندين عراقيين في هجوم لداعش.. وقصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة أمام الأهلي

القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تدمير 143 طائرة حربية.. روسيا تعلن خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب

موسيماني يعلن تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

انتشال 9 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ