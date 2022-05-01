وزير الرياضة يوجه بتكثيف الأنشطة ورفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلاء الوزارة المعنيين ومديرى مديريات الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وطالب وزير الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيراً إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب خلال إجازة العيد.

ومن المتوقع أن تشهد مراكز الشباب إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على قيام تلك المراكز بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.