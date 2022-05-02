مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد رمضان حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر..فيديو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات باستمرار جدول التشغيل للمترو الخاص بشهر رمضان حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا يعني أنه سيتم الاستمرار بساعة إضافية لتشغيل مترو الأنفاق كما حدث في شهر رمضان المبارك.

وتابع المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق أنه سيتم تشغيل أول قطار للمترو في الساعة 5:15 صباحا وسيكون موعد آخر قطار الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.