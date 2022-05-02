الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف على برينتفورد في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف للاشيء، على نظيره برينتفورد، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما حالياً، في إطار الجولة الـ 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 9 مُعلناً تفوق الشياطين الحمر في الشوط الأول على برينتفورد.

وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – رافائيل فاران – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنثوني إيلانجا – كريستيانو رونالدو – خوان ماتا

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلا من: إدينسون كافاني – جيسي لينجارد – أيريك بيلي – ألفارو هيرنانديز – دين هندرسون – أليخاندرو جرانشو – فيل جونس – ماركوس راشفورد – فريد

ويحتل فريق مان يونايتد المركز السادس برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.