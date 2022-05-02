وزير الصحة: متابعة فرق الانتشار السريع وتجهيزها بمتخصصين في الرعاية والحالات العاجلة

قال الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أثناء زيارته الميدانية أنه يطمئن على عمل المستشفيات العمل أيام عيد الفطر .





وتابع الدكتور خااد عبد الغفار ، أنه يتابع مستشفيات الإحالة وجاهزيتها وخاصة المستشفيات المنتشرة على طرق الجمهورية لمتابعة كافة الحوادث أثناء ايام العيد وكذلك متابعة فرق الانتشار السريع وتجهيزها بمتخصصين في الرعاية والحالات العاجلة.



وأوضح أنه يتم الاطمئنان بشكل دوري على المستلزمات الطبية داخل المستشفيات خلال أيام العيد والاطمئنان على بنوك الدم .



وتابع أنه يتم متابعة أعمال التنسيق بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة وتم زيارة المستشفيات الجامعية ومتابعة الطوارئ للتعامل مع المواطنين.