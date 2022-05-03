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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. ندى بسيوني تتألق في ثاني أيام العيد

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى بسيونى، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني في الصورة بإطلالة صباحية وعلقت قائلة: "صباح الجمال على الحلوين تاني يوم العيد". 

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي، ‏ومنة فضالي، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط وإحضار"، "ألف ليلة وليلة"، "أحلام البنات"، "البحار مندى"، "الخفافيش"، "قضية معالى الوزيرة"، "نور الصباح"، "عزبة القرود"، "السفينة والريان"، "الفجالة"، "بيت العلالى"، "القاهرة ترحب بكم"، "ربما نلتقي".

 

يذكر أن الفنانة ندى بسيونى تقدم برنامج "بيت ندى" على قناة الشمس، فى السادسة مساءً من السبت إلى الاثنين.

ندى بسيونى التواصل الاجتماعي انستجرام العيد الفن

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