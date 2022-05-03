حفل تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه 7 مايو

يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعيد انتخابه لمدة خمس سنوات ، اليمين الدستوري رئيسا للبلاد في 7 مايو الجاري، خلال حفل تنصيب يقام في قصر الإليزيه.



وذكرت قناة (سي نيوز) الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن حفل التنصيب يأتي بعد مرور 13 يوما من إعادة انتخابه، سيكون مختلفا عن حفل تنصيبه عام 2017 بعد انتخابه لأول مرة.. مضيفة أن الحفل سيقتصر، على إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.



وأوضحت القناة أن الرئيس ماكرون سيدخل قاعة الاحتفال برفقة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيرون، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارتشر، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته جان كاستكس قبل إجراء تعديل وشيك للحكومة.



وأشارت إلى أن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس سيقرأ القرار لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.. موضحة أن الحفل سيختتم بخطاب إعادة تنصيب رئيس الدولة، وسيتم بعد ذلك إطلاق 21 طلقة مدفعية؛ بهذه المناسبة.



يذكر أنه وفقا للمجلس الدستوري الفرنسي، فقد حصل إيمانويل ماكرون على 58.55% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبن على 41.45% من الأصوات.

