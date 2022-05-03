ندوة توعوية لطلاب إحدى المدارس الحكومية بالقليوبية

في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ لرفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع، نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس ندوة توعوية لعدد ٣٠ طالب وطالبة من إحدى المدارس الإبتدائية الحكومية بمحافظة القليوبية.

ومن جانبها، اشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة أنه تم خلال الندوة تسليط الضوء على صناعة السياحة وأهميتها كأحد مصادر الدخل القومى، وأهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى استعراض الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما تضمنت الندوة ورشة عمل عن كيفية نحت التماثيل عند المصري القديم وذلك عن طريق استخدام المجسمات، تلاها تنظيم مسابقة سياحية وتوزيع الهدايا التذكارية على الفائزين.

