رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال: نريد الابتعاد عن كل ما يضر البيئة

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إننا نريد الابتعاد عن التلوث الذي يتسبب في إضرار البيئة ومن الطبيعي أننا إذا أردنا أن نقوم بالتخلص من التلوث فعلينا التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في البداية ومن ثم استخدام الكهرباء كطاقة نظيفة.

وأضاف "سعد الدين" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن وزارة البترول أعلنت أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال 8 سنوات.

وتابع رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدولي "COP27" لتثبت للعالم أن مصر تقوم بتغيير الطاقة القديمة للطاقة النظيفة.

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين أن مصر تستورد ما يقرب من مليار ونصف طن وقد تصل لـ 2 مليار طن بوتجاز من الخارج، مشيرا إلى أن سعر الطن الواحد 1000 دولار أي التكلفة الكلية للاستيراد تصل لـ 2 مليار دولار مخصصين لاستيراد البوتجاز.



