عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر 5 بنوك مركزية خليجية تواكب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

سعر الفائدة
سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، وتأتي هذه التحركات كجزء من جهد مزدوج لإبطاء التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

جاءت خطوة رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية والموافقة على خطط للبدء في تقليص محفظة الأصول البالغة 9 تريليونات دولار.

 

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي لم تمر ساعات إلا وأعلنت البنوك المركزية لـ 5 دول عربية “خليجية” رفع سعر الفائدة وهي: الكويت، البحرين، الأمارات، قطر، السعودية.

 

-المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

قرر مصرف البحرين المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪.

 

- المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

قرر البنك المركزي الإماراتي ، رفع سعر الفائدة الرئيسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

 

المركزى الكويتى يرفع سعر الفائدة لـ بمقدار 2%

 وأعلن بنك الكويت المركزي،  رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وصرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو 2022.

ويأتي قرار البنك المركزي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.


 المركزي السعودي: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والريبو المعاكس


قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.

 

وذكر المركزي السعودي بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية ان ذلك القرار جاء اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما  تقرر  كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.

 

قطر ترفع فائدة الإيداع إلى 1.50% والإقراض لـ 2.75 بالمائة


رفع بنك قطر المركزي فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة،

وذكر المركزي السعودي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية ان ذلك القرار جاء اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما  تقرر كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

ترشيحاتنا

دعاء صوم الست من شوال .. كلمات مستجابة تحصد بها ثواب 60 يوما

ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

حرب تصريحات بين موسكو وتل أبيب بسبب المرتزقة الإسرائيليين|هل تصمد دولة الاحتلال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

فيديو

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ