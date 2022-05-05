أكبر 5 بنوك مركزية خليجية تواكب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، وتأتي هذه التحركات كجزء من جهد مزدوج لإبطاء التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود.

جاءت خطوة رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية والموافقة على خطط للبدء في تقليص محفظة الأصول البالغة 9 تريليونات دولار.

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي لم تمر ساعات إلا وأعلنت البنوك المركزية لـ 5 دول عربية “خليجية” رفع سعر الفائدة وهي: الكويت، البحرين، الأمارات، قطر، السعودية.

-المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

قرر مصرف البحرين المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪.

- المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

قرر البنك المركزي الإماراتي ، رفع سعر الفائدة الرئيسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

المركزى الكويتى يرفع سعر الفائدة لـ بمقدار 2%

وأعلن بنك الكويت المركزي، رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وصرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو 2022.

ويأتي قرار البنك المركزي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.



المركزي السعودي: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والريبو المعاكس



قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة.

وذكر المركزي السعودي بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية ان ذلك القرار جاء اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما تقرر كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.

قطر ترفع فائدة الإيداع إلى 1.50% والإقراض لـ 2.75 بالمائة



رفع بنك قطر المركزي فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة،

وذكر المركزي السعودي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية ان ذلك القرار جاء اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما تقرر كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة.