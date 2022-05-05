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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

صدى البلد

نشر نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم ليفربول، "كوميك" ساخرا على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام  ريال مدريد.

ونشر نصر صلاح كوميك  عبر حسابه الشخصي على انستجرام، يلمح لإراحة جوارديولا عددا من لاعبيه خلال مباراة ريال مدريد من أجل مواجهة نيوكاسل  في الدوري.

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ونجح فريق ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز بنتيجة 6-5 بأجمالي مباراتي الذهاب والإياب على فريق مانشستر سيتي.

ووصل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 17 مناسبة من قبل، نجح في حصد 13 لقب، وخسر في 4 مباريات فقط.

 

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