الأعراض والعلاج.. كل ما تريد أن تعرفه عن الحساسية

تحدث الحساسية عندما يتفاعل جهاز المناعة مع مادة غريبة - مثل حبوب اللقاح أو سم النحل أو وبر الحيوانات الأليفة أو طعام لا يسبب رد فعل لدى معظم الأشخاص.



ينتج جهازك المناعي مواد تعرف باسم الأجسام المضادة، عندما يكون لديك حساسية ، فإن الجهاز المناعي يصنع أجسامًا مضادة تحدد مسببات الحساسية على أنها ضارة ، على الرغم من أنها ليست كذلك، عندما تتلامس مع مسببات الحساسية يمكن أن يؤدي رد فعل جهازك المناعي إلى التهاب الجلد أو الجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية أو الجهاز الهضمي.



تختلف شدة الحساسية من شخص لآخر ويمكن أن تتراوح من التهيج البسيط إلى الحساسية المفرطة، بينما لا يمكن علاج معظم أنواع الحساسية ، يمكن أن تساعد العلاجات في تخفيف أعراض الحساسية لديك.



أعراض الحساسية



يمكن أن تؤثر أعراض الحساسية ، التي تعتمد على المادة المعنية ، على المسالك الهوائية والجيوب الأنفية والممرات الأنفية والجلد والجهاز الهضمي، يمكن أن تتراوح ردود الفعل التحسسية من خفيفة إلى شديدة، في بعض الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي الحساسية إلى تفاعل مهدد للحياة يُعرف باسم الحساسية المفرطة.



يمكن أن تسبب حمى القش ، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي ، ما يلي:

العطس

حكة في الأنف أو العين أو سقف الفم

سيلان الأنف

عيون دامعة أو حمراء أو منتفخة (التهاب الملتحمة)

يمكن أن تسبب حساسية الطعام ما يلي:

وخز في الفم

انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الوجه أو الحلق

قشعريرة

الحساسية المفرطة

يمكن أن تسبب الحساسية من لدغة الحشرات ما يلي:

تورم منطقة كبيرة (وذمة) في مكان اللدغة

حكة أو خلايا في جميع أنحاء الجسم

سعال ، وضيق في الصدر ، وصفير عند التنفس أو ضيق في التنفس

الحساسية المفرطة

يمكن أن تسبب حساسية الدواء ما يلي:

قشعريرة

حكة في الجلد

متسرع

تورم الوجه

صفير

الحساسية المفرطة

يمكن أن يسبب التهاب الجلد التأتبي ، وهو حالة جلدية حساسية تسمى أيضًا الإكزيما ، الجلد إلى:

حكة

حمر

تقشر أو قشر



الحساسية المفرطة

يمكن أن تؤدي بعض أنواع الحساسية ، بما في ذلك الحساسية تجاه الأطعمة ولسعات الحشرات ، إلى تفاعل حاد يُعرف باسم الحساسية المفرطة حالة طبية طارئة تهدد الحياة ، يمكن أن تسبب لك الحساسية المفرطة الدخول في صدمة. تتضمن علامات الحساسية المفرطة وأعراضها ما يلي:

فقدان الوعي

انخفاض ضغط الدم

ضيق شديد في التنفس

الطفح الجلدي

دوار

نبض سريع وضعيف

استفراغ و غثيان



علاج الحساسية



تشمل علاجات الحساسية ما يلي:

-تجنب مسببات الحساسية: سيساعدك طبيبك على اتخاذ خطوات لتحديد وتجنب مسببات الحساسية لديك، هذه هي الخطوة الأكثر أهمية بشكل عام في منع ردود الفعل التحسسية وتقليل الأعراض.

-الأدوية: اعتمادًا على حساسيتك ، يمكن للأدوية أن تساعد في تقليل تفاعل الجهاز المناعي وتخفيف الأعراض، قد يقترح طبيبك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الموصوفة في شكل حبوب أو سوائل أو بخاخات أنف أو قطرات للعين.

-العلاج المناعي: بالنسبة للحساسية الشديدة أو الحساسية التي لم يتم تخفيفها تمامًا عن طريق العلاجات الأخرى ، فقد يوصي طبيبك بالعلاج المناعي لمسببات الحساسية، يتضمن هذا العلاج سلسلة من الحقن من مستخلصات مسببات الحساسية المنقاة ، وعادة ما يتم إعطاؤها على مدى بضع سنوات.

شكل آخر من أشكال العلاج المناعي هو قرص يوضع تحت اللسان حتى يذوب، تستخدم الأدوية تحت اللسان لعلاج بعض أنواع الحساسية من حبوب اللقاح.

المصدر: mayoclinic

