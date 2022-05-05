لفتة إنسانية.. رامي جمال يغني لعروسين من ذوي القدرات الخاصة.. صور

قدم الفنان رامي جمال لافتة إنسانية بالغناء لعروسين من ذوي القدرات الخاصة في حفله بمدينة نصر بعد عدم تمكنه من حضور حفلزفافهما.





وأهدى رامي جمال أغنية " اوعديني" لرحمه وزوجها وقال إنها من أكبر جمهوره ومتابعيه طوال الوقت.





ويقام حفلًا غنائيًا ضخمًا يجمع بين كلًا من المطرب بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال ، اليوم 5 مايو اوذلك ضمن احتفالات عيد الفطرالمبارك وذلك بالحديقة الصينية













ومن المقرر أن يقدم الثلاثة نجوم باقة من أجمل أغنياتهم ، بحضور عدد كبير من الجمهور .













وكانت قد طرحت شركة لندن ميديا سيرفيس لصاحبها أحمد جلال والمنظمة للحفل ، البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئاتوجاءت كالتالي:





الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه





الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه





الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه













وأكد مدير الشركة أحمد العربي مدير الشركة في مصر والوطن العربي، أن الحفل سيقام وسط احترازات طبية وأمنية مشددة.













على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمدشحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".













أما المطرب بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقعالفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.













كما طرح المطرب رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلماتمحمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.