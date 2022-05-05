عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لفتة إنسانية.. رامي جمال يغني لعروسين من ذوي القدرات الخاصة.. صور

حفل رامي جمال
حفل رامي جمال

قدم الفنان رامي جمال لافتة إنسانية بالغناء لعروسين من ذوي القدرات الخاصة في حفله بمدينة نصر بعد عدم تمكنه من حضور حفلزفافهما.


 

وأهدى رامي جمال أغنية " اوعديني" لرحمه وزوجها وقال إنها من أكبر جمهوره ومتابعيه طوال الوقت.


 

ويقام حفلًا غنائيًا ضخمًا يجمع بين كلًا من المطرب بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال ، اليوم 5 مايو اوذلك ضمن احتفالات  عيد الفطرالمبارك وذلك بالحديقة الصينية


 


 


 

ومن المقرر أن يقدم الثلاثة نجوم باقة من أجمل أغنياتهم ، بحضور عدد كبير من الجمهور .


 


 


 

وكانت قد طرحت شركة لندن ميديا سيرفيس لصاحبها أحمد جلال والمنظمة للحفل ، البوستر الإعلاني والتذاكر للجمهور على ثلاث فئاتوجاءت كالتالي:


 

الفئة الأولى VIP بمبلغ 750 جنيه


 

الفئة الثانية الجولد بمبلغ 500 جنيه


 

الفئة الثالثة السيلفر بمبلغ 300 جنيه


 


 


 

وأكد مدير الشركة أحمد العربي مدير الشركة في مصر والوطن العربي، أن الحفل سيقام  وسط احترازات طبية وأمنية مشددة.


 


 


 

على الجانب الآخر ، انتهى النجم أحمد سعد من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمدشحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".


 


 


 

أما المطرب بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقعالفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.


 


 


 

كما طرح المطرب رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلماتمحمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال الفنان رامي جمال بهاء سلطان نصر محروس أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

الروبل والعلم السوفيتي.. بوتين يحول جنوب أوكرانيا إلى جزء من روسيا

الأزهر يحذر من إساءة استخدام دعم الدول الأكثر احتياجا لطمس هويتها الإسلامية

بعد واقعة وفاة صحفي بالأهرام .. علاء ثابت يطلب إذن خصومة من نقابة الصحفيين

ممنوع الجينز والماكياج.. إجراءات صارمة في كوريا الشمالية على الشكل العام

بالصور| محمد صلاح يتسلم أولى جوائزه الفردية هذا الموسم

بسبب حرب أوكرانيا.. تحذيرات من استهداف الطائرات والمطارات المدنية في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

فيديو

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ