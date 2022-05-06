حملة موسعة لمتابعة الخدمات الصحية بكفر شكر في القليوبية

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة عمل الخدمات الصحية والإدارات الخدمية ومستوى النظافة ورفع القمامة.



وقال الدكتور بكرعبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة شملت المرور على مبني الوحدة المحلية بالشقر وشملت متابعة الإدارات الخدمية وهى الوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب والرياضة والوحدة البيطرية بالقرية.



كما تم متابعة مستوي النظافة بالقرية ومتابعة أعمال رفع القمامة بطرق وشوارع القرية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



من جانبه قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ عدد 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك على مساحة ١٥ قيراط تقريبا على مستوى المراكز والمدن والأحياء.



وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية ومجالس المدن حيث بلغت التعديات خلال فترة عيد الفطر المبارك ١٨ حالة على مستوى المراكز والمدن.



وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والزراعة والجهات المعنية والأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار محافظ القليوبية الى اللجان المشكلة بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية تواصل جهودها في المتابعة المستمرة لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.