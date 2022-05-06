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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الجزائري: الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني

صدى البلد

دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، إلى الالتفاف حول “سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أن قوجيل أكد في حوار مع التلفزيون الجزائري، سيتم بثه سهرة السبت المقبل عشية إحياء الذكرى الـ 77 لمجازر 8 مايو 1945، على ضرورة “الالتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة والتجند وراءه، وذلك في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأضاف قوجيل أن الرئيس تبون أكد بهذا الصدد أن “يده ممدودة للجميع دون إقصاء، باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم، وهذا في سياق الديناميكية التي ميزت حملته الانتخابية، والتي نجح خلالها في توحيد الشباب والمجتمع المدني”.

وشدد رئيس مجلس الأمة على أن سياسة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ “الجزائر للجميع ويبنيها الجميع” وأن الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته “واجب وطني” من أجل “الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي”.

كما تطرق قوجيل إلى  إلى مجازر 8 مايو  مستعرضا مختلف محطات التحضير للكفاح المسلح، معرجا على مرحلة “أحباب البيان” إبان الحرب العالمية الثانية.

وأشار في ذات السياق الى “الفظائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية احتفاء بانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية، مذكرين فرنسا الاستعمارية بوعودها في كل من سطيف، قالمة، خراطة وغيرها من مناطق الجزائر خلال شهر ماي 1945”.

وقال أن هذه المجازر التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية شكلت “منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية وأحدثت القطيعة مع مرحلة النضال السياسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، حيث تم الشروع من حينها في التحضير للكفاح المسلح باعتبار أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأن فرنسا الاستعمارية لا تفهم إلا لغة الحديد والنار”.

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