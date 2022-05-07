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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة أمريكا الأولى تلتقى لاجئين أوكرانيين في رومانيا وتقدم الطعام للقوات

علم أمريكا
علم أمريكا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل لقاء سيدة أمريكا الأولى  لاجئين أوكرانيين في رومانيا وتقديمها الطعام للقوات الأمريكية .

التقت جيل بايدن بأفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية في رومانيا أمس الجمعة، وهي المحطة الأولى في زيارة تستغرق أربعة أيام لأوروبا الشرقية.

قدمت السيدة الأمريكية الأولى الطعام والكعك للقوات الأمريكية في القاعدة، وسلمت بضع زجاجات من الكاتشب التي قوبلت بالتصفيق.

تستخدم السيدة الأمريكية الأولى رحلتها الفردية الثانية إلى الخارج للتركيز على أزمة اللاجئين الأوكرانيين من خلال زيارة رومانيا وسلوفاكيا، حيث ستقضي عيد الأم في لقاء العائلات النازحة في قرية سلوفاكية صغيرة على الحدود مع أوكرانيا .

سيدة أمر يكا الأوكرانيين الشرقية اللاجئين بايدن الحدود

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