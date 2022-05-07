الاحتفاظ بالجنسية المصرية..شروط الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة

حدد قانون الهجرة، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، اشتراطات الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة، حيث تضمن القيام بمنح من يرغب من المصريين فى الحصول علي ترخيص للهجرة الدائمة، مجموعة من الاشتراطات الهامة والتي تضمنت التالي:

ترخيص الهجرة الدائمة

- حصول المواطن المصري على موافقة دولة المهجر.

- الحصول على موافقة الجهة المختصة في وزارة الدفاع، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع وذلك بعد أخذ رأى الوزير الهجرة.

- يقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض في وزارة الهجرة.

- ينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية.

- كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.