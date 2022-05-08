طوابير من العمال الأجانب في قطر لإلقاء نظرة على كأس العالم.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو يظهر تجمع آلاف العمال المهاجريين في طوابير طويلة لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم المعروضة في الدوحة.

واضاف الفيديو انه برغم منح المقيمين أسعار تذاكر مخفضة، إلا أن معظمهم لن يتمكن من مشاهدة مباريات المونديال ، فانتظر بعضهم نحو ساعتين لالتقاط صورة سيلفي بجانب الكأس الذهبية الشهيرة التي ستمنح للفائز في 18 ديسمبر المقبل.

واوضح الفيديو أن عمال جنوب القارة الآسيوية ساهموا بشكل كبير في بناء سبعة ملاعب جديدة من أصل ثمانية، بالإضافة إلى مرافق وبنى تحتية لاستضافة الحدث العالمي الكبير المقام مرة من كل أربع سنوات.

