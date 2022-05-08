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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|أول تعليق من والد ياسمين صبري بعد طلاقها .. النجوم ينعون شهداء سيناء

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:

عندما يلتقى الإبداع.. شريهان تشيد بأغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد

أشادت الفنانة شريهان بأغنية إليسا، وسعد لمجرد الجديدة “من أول دقيقة” وعبّرت عن اعجابها بها.

تفاصيل جوائز أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما

كشف مهرجان مالمو عن المشروعات الفائزة بجوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما، والتي يزيد مجموع قيمتها عن 200 ألف دولار، تتوزع بين أربعة فئات تنافس عليها 21 مشروعًا لأفلام عربية جديدة. 
 

بعد طلاق ابنته.. أول منشور لوالد ياسمين صبري عبر فيسبوك

حرص أشرف صبري - والد الفنانة ياسمين صبري - على عدم إبداء رأيه في مسألة طلاق ابنته من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي وقع مؤخرا. 

كل الدعم للقوات المسلحة والشرطة.. إلهام شاهين تنعى شهداء الجيش

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على نعي شهداء الجيش المصري، الذين استشهدوا في حادث إرهابي في سيناء، استهدف محطة رفع مياه شرق قناة السويس.

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