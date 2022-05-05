عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

ياسمين صبري وأحمد
ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بعد تأكيد خبر طلاقه من الفنانة ياسمين صبري، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعليقًا عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، به كلمات غير مباشرة على الطلاق الذي حدث مؤخرًا. 

وكتب أحمد أبو هشيمة، في ستوري حسابه على انستجرام: «أنا لا أخسر أبدًا، فإما أن أربح أو أتعلم»، وهي مقولة لـ نيلسون مانديلا. 

طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة 

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

 

زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة 

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري احمد ابو هشيمة رجل الاعمال احمد ابو هشيمة طلاق ياسمين صبري طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أزمة ياسمين صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

أنغام تحيي حفل العيد في السعودية.. الليلة

مسلسل انحراف الحلقة 28 .. روجينا تكشف سر قتلها لـ محمد لطفي

أخبار الفن| وفاة الفنانة فاطمة مظهر .. تصريحات نجوم مسلسل انحراف

سر رفض نور الشريف لشخصية عبدالغفور في لن أعيش في جلباب أبي

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

قصة وفاته بالسرطان.. اللحظات الأخيرة في حياة نور الشريف

بقلظ سر نجوميتها وتزوجت فلسطينياً.. محطات في حياة نجوى إبراهيم

ترشيحاتنا

دعاء صوم الست من شوال .. كلمات مستجابة تحصد بها ثواب 60 يوما

ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

حرب تصريحات بين موسكو وتل أبيب بسبب المرتزقة الإسرائيليين|هل تصمد دولة الاحتلال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

فيديو

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ