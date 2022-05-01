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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تتعاقد على الشادر وتلعب لأول مرة دور بنت شعبية.. خاص

ياسمين صبري
ياسمين صبري

علم صدى البلد أن ياسمين صبري تعاقدت علي بطولة مسلسل جديد سيعرض علي منصة شاهد.

ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة وسيحمل اسم الشادر وتقدم فيه ياسمين صبري لأول مرة دور بنت شعبية.

مسلسل الشادر من انتاج منصة شاهد ومن إخراج سامح عبد العزيز وتعود به ياسمين صبري للدراما.


ياسمين صبري بطلة فيلم صقر المحروسة أمام أحمد عز

وتلعب ياسمين صبري  دور البطولة النسائية أمام أحمد عز في فيلم صقر المحروسة الذي ينتمي للأعمال التاريخية .


"صقر المحروسة" ينتمى إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمين صبري التصوير خلال شهر يوليو المقبل .


ويجسد أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين .

وكانت آخر أعمال أحمد عز السينمائية، فيلم الجريمة وشاركه البطولة منة شلبى وماجد الكدوانى، وتدور في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

دارت الأحداث فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

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