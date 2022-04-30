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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالريال السعودى| ياسمين صبري تتألق بالقفطان.. وهذا سعره

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات أنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت قفطان طويل وذا أكمام متوسطة الطول باللون الأوف وايت  الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحمل قفطان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيع Taller Marmo، وبلغ سعر التصميم 4750 ريال سعودي أي ما يقرب من 22 ألف جنيه مصري.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الجذابة والفخمة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

كانت ياسمين صبرى قدمت مسلسل "فرصة تانية" فى شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

 وشارك فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة. 

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