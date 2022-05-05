حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

تصدر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل .

انفصال ياسمين صبري وابو هشيمة

سات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر طلاق رجل الاعمال احمد ابو هشيمة والفنانة ياسمين صبري .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.