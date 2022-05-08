ابنة أحمد راتب عن زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: تقليد أعمى للغرب

هاجمت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب كلا من الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي .

ونشرت ابنة أحمد راتب صورة لمحمد فراج وبسنت أثناء زواجهما وكتبت عليها :" غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط ووقفتهم قدام بعض والراجل اللي ف وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم ".

أضافت :" زي ما بنشوف ف الأفلام!!!! و i do وكدة !!".

اختتمت :" ليه؟ ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا!!!!! عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت".



حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي:

آثار زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامة حفل زفاف للمرة الثانية على يومين متتالين بمنطقة سهل حشيش .

انتقد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي ووصفهم البعض بأنهم يقلدون الغرب في طقوس حفل زفافهم خاصة بعدما وقف العروسان أمام الحضور ويلقون كلمة أمام الحضور كما يحدث في زفاف الأجانب .

وظهرت بسنت شوقي بثلاثة إطلالات مختلفة خلال حفل زفافها على الفنان محمد فراج حيث ارتدت في أول يوم فستان ستان ذهبي ثم ثاني ليلة فستان زفاف أبيض ثم اختتمت الحفل بفستان ستان أبيض بسيط .