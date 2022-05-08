عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة أحمد راتب عن زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: تقليد أعمى للغرب

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

هاجمت لمياء راتب  ابنة الفنان الراحل أحمد راتب كلا من الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي .

ونشرت ابنة أحمد راتب صورة لمحمد فراج وبسنت أثناء زواجهما وكتبت عليها :" غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط ووقفتهم قدام بعض والراجل اللي ف وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم ".

أضافت :" زي ما بنشوف ف الأفلام!!!! و i do وكدة !!".

اختتمت :"  ليه؟ ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا!!!!! عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت".


حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي:

آثار زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي موجة  واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامة حفل زفاف للمرة الثانية على يومين متتالين بمنطقة سهل حشيش .

انتقد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي ووصفهم البعض بأنهم يقلدون الغرب في طقوس حفل زفافهم خاصة بعدما وقف العروسان أمام الحضور ويلقون كلمة أمام الحضور كما يحدث في زفاف الأجانب .

وظهرت بسنت شوقي  بثلاثة إطلالات مختلفة خلال حفل زفافها على الفنان محمد فراج حيث ارتدت في أول يوم فستان ستان ذهبي ثم ثاني ليلة فستان زفاف أبيض ثم اختتمت الحفل بفستان ستان أبيض بسيط .

أحمد راتب ابنة أحمد راتب محمد فراج بسنت شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

موضوعات متعلقة

«المنتجين العرب» يدين الهجوم الإرهابى على نقطة رفع المياه غرب سيناء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

شاهد... البوستر التشويقي لفيلم "عمهم" للفنان محمد إمام

بعد انفصالها عن أبوهشيمة.. ياسمين صبري تجتمع مع طارق صبري في "الشادر"

إيزابيلا .. هاجر أحمد ترزق بمولودتها الأولى | شاهد

زوجة أيمن القيسوني: تحملت 4 شهور مع الأولاد حتى ينجح في "يوتيرن"

الصور الأولى لاستعداد بسنت شوقي لحفل زفافها على محمد فراج

ترشيحاتنا

3 صفات التحلى بها يمنحك أعلى منزلة في الجنة .. حث عليها النبي

كمونة: اختيار إيهاب جلال للمنتخب غير مبرر.. والعميد الأفضل

جمال ياقوت: 70 % من الطلبات المقدمة للشهر العقاري من «الحيازة الهادئة»

السعودية تعلن مواعيد الدوام الصيفي في المدارس

ابنة أحمد راتب عن زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: تقليد أعمى للغرب

وزارة العدل تنشر فيديو لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ