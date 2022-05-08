8 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح إنه بانتظار مولود اليوم سنة متميزة فتتنفس الصعداء وتفرح بالفرص الجميلة جدا وبالمحبة والتودد فتنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما واضحا انها سنة واعدة بانفراج وسعادة وتشويق لذلك وسع دائرة تحركاتك وبادر الى الاتصال واللقاء



مولود اليوم الاحد 8 أيار مايو من برج الثور



تتميز مولودة اليوم من برج الثور عن غيرها بالكفاءة؛ بسبب قدرتها العجيبة والقوية فلا يصعب عليها شيء، كما تتميز بالصبر والهدوء والبرودة، وتتحمل المسؤولية، ولا تثار بسهولة وتغض الطرف عن الكثير من الأشياء، ذكية فطنة ولا تهمها الحصول على الشهادات العالية بقدر ما تهمها المعرفة وكثرة الاطلاع لذلك تكون متمسكة بالمبادئ الأساسية، لكل مادة وتاركة الصعوبات والتعقيدات في حل المشاكل لغيرها، وهي مثال للمرأة العملية، تحب كل من يذكرها بالطبيعة، تحلم بالحب والعشق العميق فهي عاطفية.