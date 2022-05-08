كاتب صحفى: شهداؤنا سقطوا أثناء أداء دور من أدوار التنمية والتعمير

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن شعب مصر قدم تضحيات كبيرة من أولادنا أو أصدقائنا من الشهداء، وهو ما يجعل منظمات المجتمع المدنى تشارك مع الدولة للتعمير فى سيناء.

وأضاف “القاضى”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن دور القطاع الخاص وجب فى التحرك مع الدولة طوال الوقت.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن فكرة الأمن والاستقرار تحتاج إلى تواصل ودعم بشكل مستمر مع القوات الأمنية، وهو ما يوفر الكثير من المعلومات، لافتاً إلى أن الأهالى لا بد أن يكونوا قريبين من فكرة التعاون والدعم مع الدولة.

وأوضح الكاتب الصحفى، أن سقوط شهيد مؤثر للأسرة وفى جسد الدولة، وفى القيادة المصرية بشكل مباشر، مؤكداً أن شهداءنا سقطوا أثناء أداء دور من أدوار التنمية والتعمير.