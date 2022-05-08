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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية: ارتفاع أسعار الألبان المعبأة والبن والمشروبات سريعة التحضير

ارتفاع أسعار الألبان
ارتفاع أسعار الألبان

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الاسكندرية، إن بعض أصناف المواد الغذائية شهدت ارتفاعا مع بداية الشهر الجاري مثل الألبان وبعض أنواع الجبن والزبادو، والبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.
 وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية فى بيان له اليوم ، أن اسعار اللبن المعبأ  ارتفع من 18 الي 20.5 جنيها للتر، ومن 8 الي 8.5 للنصف لتر، كما ارتفع سعر الجبن المثلثات من 18 جنيها الي 25 جنيها، وارتفعت جبنة طعمة من 10 جنيهات الي 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 الي 40 جنيها، والحجم الاكبر من 43 جنيها الي 60 جنيها. 
 وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية أن المشروبات سريعة التحضير شهدت ارتفاعات مثل التانج ظرف ارتفع من 4 الي 5 جنيهات، الصغير من 50 قرشا الي 75 قرشا.

ارتفاع أسعار البن السادة

 وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية: ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيها الي 20 جنيها، وارتفعت اسعار البن المحوج من 22 جنيها الي 25 جنيها

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