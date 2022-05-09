برلماني: الدولة تسعي لرفع الإحتياطي الأجنبي وزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة المصرية كانت ومازالت مكانتها تحظي بثقل ومكانة رفيعة علي المستوي العالمي وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي وجهوده في جعلها في مصاف الدول المتقدمة.

و أكد " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الإقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 435.6 مليار دولار، يمتلك دلالة قوية توضح إنجازات الحكومة التي حققتها الأونة الأخيرة، إضافة إلي الإجراءات التي اتخذتها لرفع معدلات التنمية وخفض معدلات البطالة وغيرها من العوامل المرتبطة بمؤشرات قوة الإقتصاد.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن أبرز الخطوات التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن هي إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة في خطة التنمية التي تنتهجها الدولة والتي تقوم علي التركيز علي التصنيع الزراعي والصناعي، معقبا " وفرنا مزيد من الحوافز والتيسيرات لهم وبالفعل لهم فرص واعدة في الوقت الحالي".

واستطرد النائب : ومن ناحية أخري فالدولة تسعي بشتي الوسائل في تحقيق أكبر نسبة من إحتياطي النقد الأجنبي وذلك من إستغلال كافة مواردها وإمكانيتها، إضافة إلي إتباعها توجيهات الرئيس بتقليل نسبة الورادات وإستهداف وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار.

وفي سياق متصل نشرت وكالة أنباء "بلومبرج الشرق"، اليوم الاثنين، إنفوجرافا كشفت فيه عن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في قارة أفريقيا خلال عام 2022.

وذكرت الوكالة أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2022.

وأشارت إلى أن حجم الاقتصاد المصري سيصل إلى 435.6 مليار دولار.

وأضافت أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى من حيث أكبر اقتصادات أفريقيا، بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار، وتأتي جنوب أفريقيا ثالثاً، والجزائر رابعاً، بينما يأتي الاقتصاد المغربي في المركز الخامس.