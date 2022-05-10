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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: 754.33 مليار جنيه نقد متداول خارج خزانة البنك

صدى البلد

ارتفع حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصري بنهاية يناير الماضي754.33 مليار جنيه مقابل 748.534 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 741.912 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه تم تثبيت عمليات تداول العملات المعاونة  وتتضمن فئات 25  59 و 100 قرش بقيمة تبلغ 735 مليون جنيه في الفترة من نوفمبر 2021 حتي يناير الماضي.

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وبلغ حجم عمليات تداول العملات الورقية نحو 39 مليون جنيه في الفترة من  نوفمبر 2021 حتي يناير 022.
ووصلت تداولات العملات المعدنية نحو 696 مليون جنيه في خلال الـ 3 شهور السابقة.
وعلي سياق متصل بلغت تكلفة اصدار عملة الـ 25 قرشا في الفترة من نوفمبر 2021 حتي يناير 2022 نحو 177 مليون جنيه.
 

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