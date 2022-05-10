خبراء عن مؤتمر المناخ: حدث عالمي يروج لمنتج السياحة البيئية

تستعد مصر الفترة الراهنة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، مما يروج لاحداث حراك سياحي كبير داخل المقصد المصري ، والذى بدورة يعيد عجلة ضخ العملات الصعبة ، ليكون فعالية عالمية قوية تبث وتنشط الحركة بمقاصدنا.

وأشاد خبراء السياحة بـ استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 ، و الذى يصاحبه حضور 15 الف سائح من كافة الدول ، ليحقق المعادلة التنشيطية ، في شرم الشيخ خاصة و المدن السياحية الأخرى ، وفى اطار ذلك ترصد اراء خبراء السياحة المصرية حول تاثير المؤتمر على القطاع .

قالت الخبيرة السياحية راندات العدوى ، أن مؤتمر المناخ cop27 ، حدث عالمي سيروج لمنتج السياحة البيئية خاصة في النطاق الجغرافي بـ جنوب سيناء و البحر الأحمر ، مؤكدة أن الدولة نظمت خطة سياحية مبدئية للضيوف تضمنت ، زيارة المقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

أكدت العدوى لـ"صدى البلد" ، أن من المتوقع أن يلقي الضوء على برامج السياحة الخضراء ، والتي تعد عنصر هام في الحفاظ على البيئة ، وأحد أدوات المقومات السياحية ، ومؤتمر المناخ فرصة واعدة لترويج ذلك المنتج السياحي الفريد ، مع توفير دليل استرشادي للتوافق مع البيئة والاشتراطات البيئية للمطاعم والفنادق .



أشارت الخبيرة السياحية ، أن الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر ، تروج بشكل مباشر للمقاصد السياحية المصرية ، وتشير الى أن المنتج السياحي المصري هو الأقوى عربيا ، ويتمتع بطراز فريد من المنتاجات السياحية المتنوعة .



توقع عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن مؤتمر المناخ سيشهد قرابة 15 ألف سائح من عدة دول ، مما يزيد من الترويج للمقصد السياحي المصري وحركتة السياحية ، عبر الزخم الإعلامي الذى يصاحب الحدث و الذى تتناقله كبري الوسائل الإعلامية المحلية و العالمية.



أكد عبد الهادي لـ"صدى البلد" ، أن مؤتمر المناخ cop27 ، حدث فريد يلقي اهتمام الدولة المصرية ، وتستعد لها الوزرات المعنية ليخرج بصورة مشرفة امام المجتمع الدولي ، والذى ينعكس بدورة على ابراز قدرة مصر في تنظيم كافة الاحداث العالمية .



ووصف رئيس غرفة شركات السياحة ، أن مؤتمر المناخ cop27 ، الفعالية الأبرز في النصف الأول من 2022 ، مطالبا جموع السياحية الاستفادة من تنظيم مصر لذلك بالتواجد و ارسال رسائل ترويجية عن كافة المقاصد الترفيهية و الثقافية في رسالة مجمعة لسائحي العالم .

