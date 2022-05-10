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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يهزم فلاورز البنيني 45-29 في افتتاح مواجهاته بكأس الكؤوس الأفريقية

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 45-29  في أولى مباريات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتي تقام في النيجر خلال شهر مايو الحالي.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 22-15.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدا الأربعاء مع فريق نيامي النيجيري في ثاني مبارياته في البطولة القارية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي إداريا ومحمد علي رجل مهام.

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