نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمر

من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة، وفقًا لمكتبه، في أعقاب الضربات التي شنتها دولة الاحتلال على إيران.

وأضاف مكتبه أن نتنياهو تحدث بالفعل مع قادة ألمانيا والهند وفرنسا، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أظهر القادة تفهمًا لحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد تهديد الإبادة الإيراني".

وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظرائه الأوروبيين يوم الجمعة أيضًا.

وفي محادثات مع مسؤولين ألمان وإيطاليين وفرنسيين ومن الاتحاد الأوروبي، دافع ساعر عن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إيران، وحذر من تسارع إنتاج طهران للصواريخ.

كما أكد مجددًا اهتمام إسرائيل بالتوصل إلى صفقة رهائن مع حماس.