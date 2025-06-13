فيلم happy birthday يحقق إنجازًا مصريًا في مهرجان تريبيكا بأمريكا

حصد الفيلم المصري happy birthday ، ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.

فيلم happy birthday من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامه، تايسون، علي صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجه احمد، فارس عمر ضحي رمضان، وهو من انتاج أحمد الدسوقي وأحمد بدوي وأحمد عباس، ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وكان فيلم happy birthday ، حصد إشادات كبيرة من جمهور مهرجان تريبيكا، كما نال إعجاب نجم هوليوود جيمى فوكس، إذ قرر أن يشارك في إنتاج الفيلم وتم التوقيع بين جيمى فوكس والمنتج أحمد دسوقى على المشاركة في انتاج العمل، الذى يعد أحد ابرز الاعمال السينمائية في المهرجان.

وأعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بتصريحات النجم العالمي الحاصل علي الاوسكار جيمي فوكس أحد منتجي فيلم "happy birthday"، قائلاً: شهادة كبيرة إن الفيلم يعجب جيمي من أول نسخة سيناريو ويبقي حريص علي المشاركه في انتاجه، شركه فوكسهول المملوكه لجيمي فوكس من خلال مديرها التنفيذي داتاري تيرنر بيدعموا الفيلم في عرضه الأول في مهرجان تريبيكا".