لعبة Lord of the rings تنطلق مجانا على الهواتف الذكية قريبا

أعلنت شركة Electronic Arts عن تطويرها للعبة Lord of the Rings للهواتف، ووضحت أن اللعبة المأخوذة من سلسلة الأفلام الشهيرة ستكون مجانية تماما باسمThe Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

وبحسب ما ذكر موقع Digital trends، يتم تطوير اللعبة بالشراكة مع Middle-earth Enterprises وستكون مستوحاة فقط من Middle-earth كما هو موصوف في الأعمال الأدبية للكاتب الشهير جون رونالد تولكين، وستشتمل صراعات ممتعة في مواجهة شياطين الأرض الوسطى.

وأوضح مالاشي بويلي، نائب مدير قطاع ألعاب تقمص الأدوار في شركة Electronic Arts أن اللعبة الجديدة ستقدم مستوى متقدم جدا من الأطر القصصية المميزة لسرد الأحداث والرسومات عالية الجودة لتضع اللاعبين داخل أحداثها وكأنهم جزء من شخصياتهم المفضلة.

وتقوم لعبة Lord of the rings على المنافسة بين اللاعبين حيث سيشمل معارك عبر العديد من القصص المعروفة من أعمال تولكين، ويبدو أن أبطال Middle-earth سيظهرون خلال هذه المغامرة الجديدة مع تواجد عناصر أربيجي خلالها بالإضافة إلى تقديم قائمة واسعة من الشخصيات التي ظهرت خلال سلسلتي The lord of the Rings وThe Hobbit.

ولسوء الحظ لم تكشف شركة Electronic Arts عن أي تفاصيل أخرى أو حتى عن وقت محدد لإطلاق اللعبة، ولكن من المتوقع أنه خلال الفترة القادمة ستكشف الشركة عن تفاصيل أكثر حول اللعبة ووقت إطلاقها على الهواتف.