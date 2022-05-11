مصطفى الفقي: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مفتوحة للجميع.. فيديو

قال الدكتور مصطفى، المفكر السياسي، إن مصر هي مصدر الثقافة في المنطقة تاريخيا، مؤكدا أن حصول مكتبة الاسكندرية على جائزة زايد للكتاب جائزة للثقافة المصرية.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني انفراجة جديدة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي يجب أن يتطرق إلى كل فروع الحياه.

وتابع المفكر السياسي، أن مصافحة الرئيس السيسي لحمدين صباحي في حفل إفطار الأسرة المصرية لفتة جميلة، مؤكدا أن توقيت الرئيس السيسي للحوار الوطني مناسب جدا للتغييرات التي يشهدها العالم.

وأشار مصطفى الفقي إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي دعوة مفتوحة للجميع وللكل من يقبل الحوار على ارض وطنية ولم يمارس العنف من قبل.

وأكد المفكر السياسي، أنه لا انصح أن ينتمي الرئيس لحزب سياسي لأن كل البيوت المصرية تشعر بأنها تنتمي للرئيس.