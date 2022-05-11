أثناء الامتحانات.. طالب يصيب زميله بقطعة خشبية بإحدى مدارس الدقهلية

تعدى طالب ثانوى صناعى على زميله بقطعة خشبية مما أدى لإصابته بإحدى المدارس بالدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز منية النصر يفيد بتعدى طالب على زميله مما أدى لإصابته.

وأصيب و ا م 17 عامًا طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة بشير الحديدى الصناعية ومقيم برميال الجديدة منية النصر حيث تعرض لاشتباه بكسر فى عظمة الترقوة.

وبسؤاله اتهم ا ح م 18 عامًا بالتعدى عليه بقطعة خشبية عقب أداء الامتحان الفترة الأولى الفيزياء والإعلان والتنسيق بسبب مشاجرة بينهما.

وبسؤال مدير المدرسة أفاد بأن المصاب تمكن من أداء الامتحان أما المتهم فتم حرمانه وحرر محضر له بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.