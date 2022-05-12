تحديات الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالصرع.. المؤتمر العلمي الثاني في تمريض المنيا

عقدت كلية التمريض بجامعة المنيا المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم تمريض الأطفال، المقام برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة محمد حافظن عميدة الكلية، وذلك بعنوان "تحديات الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالصرع"، ليأتي ذلك حرصًا من الكلية على فتح آفاق لمناقشة كل ما هو جديد في هذا المجال.

حضر فعاليات المؤتمر أساتذة من كلية التمريض بجامعة أسيوط، وعميدة الكلية، والدكتورة هدى عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يسرية السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان مسعود، رئيس قسم التمريض، والدكتورة سناء محمود، مقرر المؤتمر، والدكتورة آمنة نجاتي، منسق المؤتمر، والدكتور يحيى محمد سيد، سكرتير عام المؤتمر.

وأكد الدكتور "عبد النبي" حرص الجامعة على دعم وإتاحة الفرص أمام الكليات لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة مع أساتذة جامعيين ومتخصصين على مستوى الجامعات المصرية والعربية، من خلال رعاية وتنظيم مثل هذه الفعاليات؛ وذلك لتعزيز الروابط بين الجامعة ونظائرها.

وقالت الدكتورة عزة حافظ إن المؤتمر استهدف مناقشة أهم وأبرز التحديات التي تواجه الأطفال المصابين بالصرع، والتعرف على الاتجاهات والآفاق الجديدة في الرعاية الصحية للمصابين، والرعاية الصحية المبنية على الدلائل في التعامل مع الأطفال المصابين بالمرض، وتعزيز دور الأسرة، ومناقشة استراتيجيات الوقاية من هذا المرض، وحقوق الطفل المصاب بالصرع، وعلامات الصرع الأولى، إلى جانب التعرف على كيفية دمج التحكم بالصراع في نظم الصحة المحلية، وتقوية وتحسين العلاقات بين تمريض الأطفال والعائلة.

وأوضحت الدكتورة إيمان مسعود أن المؤتمر تناول عددا من المحاور الرئيسية أبرزها: "تحديات الرعاية الصحية لمرضى الصرع، والاتجاهات الحديثة في منع هذا المرض، والعلامات الأولية للصرع في الأطفال، ودور الأسرة في رعاية الطفل المصاب، والرعاية التمريضية المبنية على الدلائل في التعامل مع الأطفال المصابين بالصرع".