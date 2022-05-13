بركات يتغنى بمحمد النني: لا يستمع للانتقادات وصنع ريمونتادا مع أرسنال

أثنى محمد بركات نجم الأهلي السابق على محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي مشددا على أنه يمتلك عقلية مميزة.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد النني يمتلك عقلية كبيرة لاعب يعمل على تطوير ذاته بطريقة رائعة، ولا يستمع إلى الانتقادات"



أضاف: "النني تعرض لانتقادات كثيرة سواء في إنجلترا أو بمصر، رغم أنه من أهم لاعبي منتخب مصر وعقليته مختلفة وهو لاعب ناضج"



وختم حديثه قائلا: "تلك الفترة بالنسبة للنني رائعة مع أرسنال، ومن حقه الإشادة به في وقت تألقه، النني صنع ريمونتادا بعودته إلى التألق رفقة فريقه"