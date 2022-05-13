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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد العطار: لم يتم تحديد ملعب مباريات الزمالك المقبلة

صدى البلد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن موقف المجلس من إقامة مباريات فريق الزمالك علي استاد بتروسبورت خلال الفترة القادمة .

 

وأكد العطار في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن استاد بتروسبورت تنقصه العديد من الاشتراطات لاستقبال الجماهير لذلك من الصعب إقامة مباريات الزمالك عليه .

 

وأضاف أن المباريات التي تقام علي استاد بتروسبورت تكون بلا جماهير حيث أنه غير مهيىء تماما لاستقبال الجماهير.

 

وتابع أن الاتحاد حتي الآن لم يحدد الملعب التي  ستقام عليه مباريات الزمالك المقبلة.

 

وكان الزمالك قد تعرض الهزيمة أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري علي ملعب استاد القاهرة .

 

وعلي صعيد آخر قام  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتخصيص فقرة للاعبين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير بصورة أساسية للتسديد على المرمى  خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال قبل أن يتم تقسيمهم لفريقين للتسديد على المرمى الصغير بدون وجود حارس.


واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم  الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.


و كان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

 

الدوري المصري الدوري الممتاز اتحاد الكرة الزمالك أون تايم سبورت طلائع الجيش بتروسبورت

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