عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبيرعن قرب انضمام محمد صبحي للأهلي: فاركو لن يكون خطوة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام محمد صبحي حارس مرمي الزمالك المعار ل فاركو ل الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس أن فاركو أعلن في بيان رسمي أنه لن يكون خطوه في رحيل اي للاعب لفريق آخر مشددا أن فاركو لديه هدف محدد وهو الوصول لمركز متقدم في الدوري .

 

 

واضاف أن فاركو أكد أنه لن يفكر في رحيل اي لاعب الا بنهاية الموسم الجاري و في حال قرر تفعيل بند الشراء سيكون بهدف بقاء الاعب داخل صفوف الفريق .

 

وأكمل أن هناك العديد من الشائعات بشأن قرب انضمام حارس مرمي جديد الأهلي وهو الأمر العاري تماما من الصحة .

 

وتابع أن محمد صبحي باق في فاركو ولا يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي .

 

 

إصابة ميكيسوني في الرباط الداخلي للركبة.. واللاعب يستكمل الفحوصات لتحديد فترة غيابه


الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس،  على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

احمد شوبير الأهلى الزمالك محمد صبحي أون تايم سبورت الإعلامي أحمد شوبير شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

موضوعات متعلقة

5 آلاف جنيه رسوم سنوية لمزاولة أى شخص مهنة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة

ترشيحاتنا

أخبار العالم| روسيا تحذر من انضمام فنلندا والسويد للناتو والتحالف يكذب الحوثي بشأن حادث منطقة الرقو

مقطع فيديو لشجار طالبات داخل المدرسة يثير الجدل في استراليا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

سنن يوم الجمعة للرجال .. وكيف تتحرى ساعة الاستجابة ؟

شوبيرعن قرب انضمام محمد صبحي للأهلي: فاركو لن يكون خطوة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ