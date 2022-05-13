شوبيرعن قرب انضمام محمد صبحي للأهلي: فاركو لن يكون خطوة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام محمد صبحي حارس مرمي الزمالك المعار ل فاركو ل الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورتس أن فاركو أعلن في بيان رسمي أنه لن يكون خطوه في رحيل اي للاعب لفريق آخر مشددا أن فاركو لديه هدف محدد وهو الوصول لمركز متقدم في الدوري .

واضاف أن فاركو أكد أنه لن يفكر في رحيل اي لاعب الا بنهاية الموسم الجاري و في حال قرر تفعيل بند الشراء سيكون بهدف بقاء الاعب داخل صفوف الفريق .

وأكمل أن هناك العديد من الشائعات بشأن قرب انضمام حارس مرمي جديد الأهلي وهو الأمر العاري تماما من الصحة .

وتابع أن محمد صبحي باق في فاركو ولا يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي .

إصابة ميكيسوني في الرباط الداخلي للركبة.. واللاعب يستكمل الفحوصات لتحديد فترة غيابه



الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.