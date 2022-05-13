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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية تحتجز المنسق الأوروبي للمحادثات النووية

كشف منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، اليوم الجمعة، أن الشرطة الألمانية احتجزته في مطار فرانكفورت، مشيرا إلى رفضها إعطاء أي تفسير للاحتجاز.

وقال مورا عبر "تويتر" إن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت، بينما كان في طريقه إلى بروكسل.

وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا، أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه.

وبعد حوالي 20 دقيقة، أعلن إطلاق سراحه، لافتا إلى "رفض السلطات إعطاء أي تفسير لما حدث".

واتهم مورا السلطات الألمانية بانتهاك اتفاقية فيينا.

وتنص الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة، ولا ينبغي إعاقة سفرهم.

وردا على سؤال حول الحادث ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "القضية انتهت، لقد استقل الطائرة ويسافر وفقًا لمهمته".

وقال بوريل إن الزيارة الأخيرة "سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا"، وأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات، بحسب "فرانس برس".

وكانت مورا في طهران، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن جهود إنقاذ الاتفاق الدولي الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

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