محافظ جنوب سيناء : السائح سفيرا لنا عند عودته لبلاده

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن السائح سفيرا لنا عند عودته لبلاده ، جاء ذلك خلال لقاءه له مع عدد من السائحين الايطاليين بشرم الشيخ ، حيث تحدث مع السائحين وقدم لهم بعض الهدايا التذكارية من أوراق البردي .
وأشاد السائحون بجمال مدينة السلام ، وتنوع المزارات والأماكن السياحية بها علاوة على احساسهم بالأمن والأمان و حفاوة الاستقبال المصريين لهم.
وقال السياح الايطاليين إنهم سوف ينقلون ما شاهدوه طبيعة خلابة وهدوء ومعاملة متميزة عند عودتهم الى بلادهم، مؤكدين على تكرار الزيارة مرات أخرى.
وأكد المحافظ ، أن كل سائح يعد سفيرا لنا عند عودته لبلاده ، وتمنى للجميع قضاء عطلة ممتعة على أرض مدينة السلام ، كما قام بتوزيع اعداد من أوراق البردى التي تحتوى على كتابات وصور فرعونية .
وفي سياق متصل ، تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته بمنطقة السوق التجارى القديم الأعمال الإنشائية لمشروع " مصر القديمة "وارتفاع نسب التنفيذ به.
وأشار إلى أن المشروع يعد طفرة في مجال صناعة السياحة بشرم الشيخ ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها ، وانه سيكون عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات ، خاصة ان افتتاحه متزامنا مع انطلاق فعاليات منتدى التنوع المناخي نوفمبر 2022.
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