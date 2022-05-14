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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة :" السائح سفيرا لنا عند عودته لبلاده "

محافظ جنوب سيناء : السائح سفيرا لنا عند عودته لبلاده

فودة يداعب طفل سائحة
فودة يداعب طفل سائحة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن السائح سفيرا لنا عند عودته لبلاده ، جاء ذلك خلال لقاءه له مع عدد من السائحين الايطاليين بشرم الشيخ ، حيث تحدث مع السائحين وقدم لهم بعض الهدايا التذكارية من أوراق البردي .

وأشاد السائحون بجمال مدينة السلام ، وتنوع المزارات والأماكن السياحية بها  علاوة  على احساسهم بالأمن والأمان و حفاوة الاستقبال  المصريين لهم.

وقال السياح الايطاليين إنهم سوف ينقلون ما شاهدوه  طبيعة خلابة وهدوء ومعاملة متميزة   عند عودتهم الى بلادهم، مؤكدين على تكرار الزيارة مرات  أخرى.

وأكد المحافظ ، أن كل سائح يعد سفيرا لنا عند عودته لبلاده ، وتمنى للجميع قضاء عطلة ممتعة على أرض مدينة السلام  ، كما قام بتوزيع اعداد من أوراق البردى التي تحتوى على كتابات وصور فرعونية .

وفي سياق متصل ، تابع  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته  بمنطقة السوق التجارى القديم  الأعمال الإنشائية لمشروع " مصر القديمة "وارتفاع نسب التنفيذ به.

وأشار إلى أن المشروع يعد طفرة في مجال صناعة السياحة بشرم الشيخ ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها ، وانه  سيكون عامل جذب  للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات ، خاصة ان افتتاحه متزامنا  مع انطلاق  فعاليات منتدى التنوع المناخي نوفمبر 2022.


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فودة مع سياح إيطاليين

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اللواء خالد فودة السائح سفير شرم الشيخ الايطاليين

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