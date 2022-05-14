قارئة تستغيث من استغلال والدتها لحضانة ابنها ومنعها رؤيته منذ 9 أشهر

أرسلت القارئة هند عادل الجمال تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من استغلال والدتها لحضانة ابنها ومنعها رؤيته.

وقالت في استغاثتها أنا كنت مطلقة وتزوجت مرة أخري ونقلت حضانة ابنى لأمى مثل ما القانون ما بيقول حدث الآن خلاف بينى وبين والدتى حرمتنى من رؤية ابنى منذ أكثر من ٩ أشهر وحاولت بكل الطرق ولكن للأسف.

أرجو صوتى يوصل لسيادة الرئيس دعوة أم مشتاقه ونفسها تشوف ابنها قانون الأسرة منعني من ابنى..

للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01095701900.

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