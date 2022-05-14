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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث من استغلال والدتها لحضانة ابنها ومنعها رؤيته منذ 9 أشهر

بين الناس
بين الناس

أرسلت القارئة هند عادل الجمال تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من استغلال والدتها لحضانة ابنها ومنعها رؤيته.

وقالت في استغاثتها أنا كنت مطلقة وتزوجت مرة أخري ونقلت حضانة ابنى لأمى مثل ما القانون ما بيقول حدث الآن  خلاف بينى وبين والدتى حرمتنى من رؤية ابنى منذ أكثر من ٩ أشهر وحاولت بكل الطرق ولكن للأسف.

أرجو صوتى يوصل لسيادة الرئيس دعوة أم مشتاقه ونفسها تشوف ابنها قانون الأسرة منعني من ابنى..

 للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01095701900.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقع صدى البلد حل مشاكل المواطنين الاستغاثة المتابعة المستمرة رسالة الجمهورية

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