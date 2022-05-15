نائب وزير التعليم السابق: مفهوم كليات القمة لا وجود له بالعالم منذ سنوات

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم السابق، إن هناك أمر وراثي موجود في المجتمع بالإلتحاق بالكليات القمة فقط، معقباً: "بتيجي تسأل أي حد صغير عايز تبقى إيه؟ يقولك عايز أبقى دكتور، أو مهندس".

وأضاف أحمد الجيوشي خلال برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "المجتمع هو اللي حط أُطر للكليات والمهن ديه بأنها مهن القمة بغ النظر عن إن الطفل هيدخل ايه بعد كده"، مشيراً إلى أن العالم غير هذا الأمر منذ سنوات.

وتابع نائب وزير التعليم السابق، قائلاً: "الطالب من أول ما بيخش مدرسة بيقول أنا عايز طب وهندسة من كتر اللي سمعه من الأهالي .. لكن حالياً الدول تقوم بعمل خرائط ودراسات اقتصادية يقوم فيه القطاع بتحديد الناس اللي محتاجهم".

وأكمل أحمد الجيوشي أنه يجب أن يرتبط التعليم بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل.