رئيس جامعة المنوفية: نقدم الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

التقى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بالدكتورة سحر عبد الستار إمام، مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، والدكتور معاذ شلبى، رئيس قسم النشر بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والوفد المرافق لهم، بحضور الدكتور عبد الرحمن الباجورى، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة ومناقشة خطة التوعية التى يقوم بها المجلس بالتعاون مع الجامعة فى تنفيذ برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة فى إطار محور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ضمن المحاور الرئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد مبارك خلال اللقاء أن الجامعة تحرص على تقديم جميع الخدمات وتسخر مختلف الإمكانيات للمشاركة فى تنفيذ جميع المبادرات والمشروعات القومية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف فى المقام الأول المواطن الذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، عن طريق الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، والارتقاء بخصائص السكان التى تعتبر أحد عوامل قوة الدولة وتحسين مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ هذه المشروعات القومية.

وناقش الحضور خطة العمل التى تشمل عقد ندوات وحملات توعوية للتعريف بالمحاور الرئيسية للمشروع، خاصة المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، والذى يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتوعية بالسن المناسب للزواج واختيار شريك الحياة، والسن المناسب للإنجاب، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الدين وإقامة للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء المحاسب جلال عبد السلام، أمين عام الجامعة، وضم الوفد أعضاء من المجلس القومى للمرأة وهم اللواء إيمان عبد الهادى، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة سابقا، وسهام فودة، الصحفية بأخبار اليوم، وهند زكريا أبوسريع، أخصائى متابعة بمكتب شكاوى المرأة، وتريزة مجدى، محامى مكتب شكاوى المرأة.