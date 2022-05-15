توريد 4 آلاف طن من محصول القمح لصوامع القنطرة شرق

أعلن المهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، أن إجمال ما تم توريده لصوامع القنطرة شرق منذ بداية التوريد الي الان قد وصل إلى ٤٠٩٠ طن، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع القنطرة شرق وتواجده بصفة مستمرة بالصوامع لحل اي مشاكل تعوق عملية التوريد.

وأشار إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع ودوري خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف قرى المركز، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين ادارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.



ووجه نفادي الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد اكبر كمية من القمح والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق مركز القنطرة شرق ، كما تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة.



كما أشار إلي أنه يتم صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة، كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه بنسبة ١٠٠٪، حتى لا يحدث فاقد أو ينفرط المحصول وتوعيتهم بالطرق الآمنة لنقل المحصول بعد حصاده.



وأوضح المهندس سمير رمضان مندوب الزراعة في صوامع القنطرة شرق ، أنه يتم استلام القمح بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوقة، الوزّان، أمين العهدة "، مشيرا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيه ، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيه، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط ، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها لكل أردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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