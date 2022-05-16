إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالاسم في المدارس .. قريبا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 .. يبحث عنها أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي بترقب وقلق شديد في الفترة الحالية .

ومن جانبها .. تستعد المدارس الابتدائية حاليا ، لـ اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 قريبا بعد انتهاء عمليات التصحيح و وضع اللمسات النهائية .

ومن المقرر أن تتولى المدارس الابتدائية اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 بالالوان والتقديرات وليس الدرجات ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي تم ارسالها لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس بشأن ضوابط اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 ستقوم بقياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 بالالوان

وقالت الوزارة: يتم إعلان اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :

اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)

اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)

اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)

اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان

التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.

يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وكانت انطلقت رسميا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 واستمرت حتى الخميس 12 مايو 2022

وأصدرت الإدارات التعليمية، تعليمات رسمية لجميع المدارس، شددت خلالها على إنه سيتم حظر تسليم نتائج الامتحانات للطلاب وأولياء أمورهم في المدارس مقابل مبالغ مالية.

وشددت الإدارات التعليمية، على كل مدير مدرسة بضرورة إعلان النتائج في مكان ظاهر بالمدرسة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ هذا الأمر الإداري، لأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.