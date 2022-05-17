العباسي: تصعيد غزل المحلة ضد عبدالحميد بسيوني مستمر.. ومصطفى عبده إضافة للدوري

قال علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على حساب إيسترن كومباني، مساء أمس بالدوري.

وأضاف علي العباسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" غزل المحلة حقق الفوز، تحت قيادة مدربه الجديد، مصطفى عبده المدير الفني، سيكون إضافة للدوري المصري".

وأكمل:" إيسترن كومباني منزعج بسبب الأداء التحكيمي، وغزل المحلة أيضا، لكن نحمد الله على الفوز، مباراة اليوم بست نقاط".

وتابع :" تصعيدنا ضد عبدالحميد بسيوني، مستمر، وحولنا الأمر للمستشار القانوني، والشكوى موجودة في غرفة المنازعات، لم نكن نريد كشف الأمر لوسائل الإعلام، لكننا أوضحنا لجماهيرنا، الأمور عبر الصفحة الرسمية".