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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يشيد بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لصالح الفلاح

أحمد نويصر، عضو مجلس
أحمد نويصر، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد نويصر عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الزراعة اهتمامًا غير مسبوق باعتباره أحد أهم قطاعات التنمية المستدامة والتى يشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وأشاد نويصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات. 

وأضاف عضو مجلس النواب ، إلى الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة في صالح الفلاح خاصة خلال موسم القمح الحالي، من تحصيل المزارع للأموال فور التوريد ومنح حافز إضافي للملتزمين ، سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة الحالية على جميع المزارعين في مصر وهو ما يؤكدا على حرص الدولة على مصلحة المزارع .

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  عقد اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل ٣٥٠ منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار، ولتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

أحمد نويصر مجلس النواب السيسي المزراعين الصادرات الزراعية

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