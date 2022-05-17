بجميع الخدمات.. جهاز تنمية السادات: تنفيذ 3200 وحدة ضمن سكن لكل المصريين

قال رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن حي النور هو أحد أحياء مدينة السادات، والذي يعد من الأحياء الجديدة هناك.

وأضاف “سالمان”، خلال لقاء خاص ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أنه يوجد بهذا الحي حوالي 5080 وحدة سكنية، موضحا أن تلك الوحدات تأتي ضمن المراحل الثالثة والرابعة والخامسة والتي تخص سكن كل المصريين.

وأوضح أن جميع الخدمات موجودة فى المدينة، وهم عبارة عن مدرسة ووحدة صحية وسوق ومسجد وملعب ومساحات خضراء، لافتا إلى أن التسكين هناك وصل لحوالي 70%.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 3200 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات.